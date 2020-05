Schulstart mit und ohne Bauchweh: So war es in anderen Ländern

Bereits geöffnet

Dänemark, Norwegen (Grundschulen) und Deutschland starteten bereits. In der Schweiz, den Niederlanden und Kroatien sind die Schulen seit 11. 5. offen; ebenso in Finnland (14. 5.) und Estland (15. 5.). In Belgien, Österreich, Slowenien und Portugal beginnt der Betrieb am Montag, in Großbritannien frühestens im Juni.

In Frankreich entscheiden Bürgermeister. In Schweden blieben Schulen für unter 16-Jährige durchgehend offen.

Noch geschlossen

In Irland, Bulgarien und Rumänien öffnen die Schulen erst im September. Abschlussklassen dürfen in Bulgarien, Ungarn und Griechenland in die Schulen.