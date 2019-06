Schreckgespenst Johnson: Wie tickt Großbritanniens nächster Premier?

Boris Johnson hatte es gerade in die letzte Runde der Wahl des neuen Tory-Chefs geschafft, sein Lebensziel vor Augen, da war es ihm schon wieder gelungen, sich selbst ein Bein zu stellen. Nachbarn riefen die Polizei, nachdem der 55-Jährige am frühen Freitagmorgen in einen heftigen Streit mit seiner Freundin geraten war.

„Lass mich in Ruhe“, war dabei von der 31-Jährigen laut der Zeitung The Guardian ebenso zu hören wie mehrmaliges „Raus aus meiner Wohnung“, begleitet von lauten Schreien. Es kam zu keiner Anzeige, aber die Nachbarn gaben den Mitschnitt des Konflikts an den Guardian weiter. Nicht zum ersten Mal sind es Johnsons Temperament und Charakter, die zur Diskussion stehen.