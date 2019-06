No-Deal oder Neuwahlen: Brexit-Zug rast ins Chaos

Wieder eine Abstimmung, wieder eine vergebene Chance, den chaotischen No-Deal-Brexit doch noch zu verhindern. Die Labour-Opposition hatte am Mittwoch einen Antrag im Unterhaus eingebracht. Es sollte eine Art Notbremse werden, die man dem Parlament in die Hand geben wollte, um die Regierung rechtzeitig vor dem EU-Ausstieg noch stoppen zu können.

Der Antrag fand keine Mehrheit, was ein hochrangiger Konservativer, der die Initiative unterstützt hatte, mit bedrückender Klarheit analysierte: "Die Niederlage heißt nichts anderes als dass das Parlament keine auch nur erdenkliche Möglichkeit hat, den No-Deal-Brexit zu stoppen."

Und dieser No-Deal wird in London derzeit von Tag zu Tag wahrscheinlicher, auch wenn selbst die härtesten EU-Gegner ständig beteuern, ihn nicht zu wollen. Boris Johnson etwa, hoher Favorit für das am Donnerstag offiziell gestartete Rennen um die Nachfolge von Theresa May, hat beim Verkünden seiner Kandidatur deutlich gemacht, dass er nicht auf einen No-Deal aus sei. Allerdings, so der ehemalige Außenminister, müsse das derzeit mit der EU festgelegte Austrittsdatum Großbritanniens, der 31. Oktober, unbedingt eingehalten werden.

Schlafwandeln in den EU-Austritt

Doch um Großbritannien im Chaos und ohne Vertrag aus der EU zu befördern, braucht es keinen politischen Beschluss oder einen Willkürakt des nächsten Premierministers, sondern es genügt der automatische Fristenlauf. Voraussichtlich schon im Juli könnte Mays Nachfolger feststehen.

Falls es wie erwartet Johnson werden sollte, will der - so hat er es bereits vollmundig angekündigt - einen "besseren Deal" mit der EU verhandeln. Weder aber hat Johnson irgendwie deutlich gemacht, wie dieser Deal aussehen könnte, noch gibt es in der EU auch nur eine geringe Bereitschaft, überhaupt Verhandlungen zu führen. Dasselbe gilt für seine Mitbewerber, die ebenfalls angekündigt haben, verhandeln zu wollen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat ja bereits erklärt, dass man in Brüssel gar nicht daran denke, den Deal noch einmal aufzuschnüren.