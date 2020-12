Schottland will weg von London: „Unabhängigkeit so sicher wie nie“

Jetzt aber ist alles anders. In London werden gerade die letzten Punkte des Brexit-Vertrages verhandelt. Zum Jahreswechsel, also in wenigen Wochen, ist Großbritannien – nach Ende der Übergangsfrist – auch praktisch draußen aus der EU.

Mehrheit für Verbleib in EU

Anders als in England gab es in Schottland schon beim Brexit-Referendum 2016 eine klare Mehrheit für den Verbleib in der EU. Diese Haltung hat sich laut Umfragen seither nur noch verstärkt. Für Sturgeon ist das Unabhängigkeits-Referendum, das sie anpeilt, also auch eine Abstimmung über die EU-Mitgliedschaft Schottlands.