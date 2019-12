Vereinigtes Königreich? Brexit verschärft Spaltungstendenzen

Die Botschaft ist seit Jahren die selbe, aber Nicola Sturgeon trug sie mit mehr Selbstbewusstsein denn je vor. Die Schotten hätten das Recht, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, erklärte die schottische Regierungschefin: „Es ist Sache des schottischen Parlaments, ob und wann es ein neues Referendum geben soll, nicht die der Regierung in London.“

Was Sturgeon Rückenwind verleiht, ist der Wahlerfolg ihrer SNP. Schottlands Nationalisten haben 48 der 59 Sitze im Londoner Unterhaus erobert, die in Schottland vergeben werden. Der Ruf nach Unabhängigkeit ist politisches Grundprinzip der SNP. Bis Weihnachten will sie ein neues Referendum über diese Unabhängigkeit beantragen.