Von Mercosur bis Energiepolitik: Wo Scholz und Macron auf Kollisionskurs sind

Der kühle Hanseate, der sich in Stresssituationen gerne hinter vernuschelter Arroganz versteckt, und der stilbewusste Franzose, der in diesen Momenten lieber den großen Staatsmann und Weltpolitiker gibt: Dass es zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron mit der Chemie nie zum besten stand, ist kein Geheimnis. Was die beiden derzeit aber trotz allem vereint, ist das machtpolitische Niemandsland zu Hause, in dem sie seit Monaten ausharren müssen.

Die Zusammenarbeit in Europa hat das nicht befördert. Je schwächer die beiden Spitzenpolitiker innenpolitisch sind, desto mehr beharren sie auf EU-Ebene auf ihre Positionen – und die sind in vielen Fragen völlig gegensätzlich. Eine KURIER-Überblick über die wichtigsten Streitpunkte vor dem EU-Gipfel in Brüssel diese Woche.