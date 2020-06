Schlappe für Trump: "Dreamer" dürfen bleiben

Donald Trump hat im Einwanderungsstreit um sogenannte Dreamer eine schwere Niederlage vor dem Obersten US-Gerichtshof erlitten.

Der Supreme Court in Washington bestätigte am Donnerstag den Schutz vor Abschiebung für rund 700.000 Einwanderer, die als Kinder mit ihren Eltern illegal in die USA gekommen waren. Die Entscheidung der US-Regierung, das sogenannte DACA-Programm von Trumps Vorgänger Barack Obama im Jahr 2017 zu stoppen, sei "willkürlich und kapriziös" gewesen, urteilten die Obersten Richter.