Schlacht um die Ost-Ukraine hat begonnen

"Die zweite Phase des Krieges hat begonnen", schrieb der ukrainische Stabschef Andriy Yermak auf Telegram. Auch der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, sprach von russischen Angriffen. "Es ist die Hölle. Die Offensive, von der wir seit Wochen sprechen, hat begonnen", erklärte er am Montagabend im Online-Dienst Facebook. Es gebe Kämpfe in Rubischne und Popasna und "unaufhörlich Kämpfe in anderen friedlichen Städten", fügte der Gouverneur hinzu. In der Nacht meldete die Ukraine Explosionen entlang der östlichen Front und weitere Angriffe in anderen Teilen des Landes.

Straßenkämpfe

"Gerade ist die Kontrolle über die Stadt Kreminna verloren gegangen. Es finden Straßenkämpfe statt", erklärte Hajdaj. Es sei keine Evakuierung der Kleinstadt mehr möglich. "Jede Stunde verschlechtert sich die Situation." In Kreminna sollen von 18.000 Einwohnern vor dem Krieg noch etwa 4.000 ausharren. Schwere Kämpfe gebe es auch um die Städte Rubischne und Popasna.

Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch hatte zuvor schon über russische Vorstöße in Richtung Huljajpole im Gebiet Saporischschja im Südosten informiert. Rund 10.000 russische Soldaten sollen dabei im Einsatz sein. Der Gouverneur von Charkiw, Oleh Synjehubow, berichtete am Sonntagabend von drei Toten und 15 Verletzten durch Granatenbeschuss in der ostukrainischen Großstadt.