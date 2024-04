Neutralitätsfrage: Ist die Schweiz als Vermittlerin glaubwürdiger als Österreich?

Laute Debatte über Neutralität

Das Mittragen der EU-Sanktionen gegen Russland, die Anschaffung amerikanischer F-35-Flugzeuge, die gemeinsame europäische Luftraumabwehr "Sky Shield" (an der auch Österreich teilnimmt), ein NATO-Verbindungsbüro in Genf – all das sorgte in den vergangenen zwei Jahren für einiges an Diskussionsstoff in der Schweiz, nicht nur bei den Rechtspopulisten. Dass überhaupt über eine künftige Auslegung der Neutralität diskutiert wird, ist etwas, das in Österreich manche vermissen.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), der am Dienstag seinem Schweizer Amtskollegen, dem Liberalen Ignazio Cassis, in Bern einen Besuch abstattete, wollte "die eine oder andere Wahrnehmung", die es in Österreich von der Neutralität gebe, "richtig stellen", wie er im Vorfeld meinte.