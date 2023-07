Schallenberg: EU-Beitritt der Türkei "liegt auf Eis"

"Moskau setzt Hunger als Waffe ein"

Schallenberg hat Russland nach dem Ende des sogenannten Schwarzmeer-Abkommens zur Ausfuhr ukrainischen Getreides scharf kritisiert. "Es ist an Zynismus gar nicht mehr zu überbieten, was von russischer Seite geboten wird", sagte der Außenminister in Brüssel.

"Moskau setzt Hunger als Waffe ein", führte er fort. Es sei ein "Schlag ins Gesicht von Staaten in Afrika und anderswo, die auf dieses Getreide angewiesen sind".