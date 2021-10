Schäuble: Porträt des Grandseigneur deutscher Nachkriegspolitik

Das Verhältnis zwischen ihr und Schäuble ist vom Sowohl-als-auch geprägt. Mal lobte er sie, dann fiel er ihr indirekt in den Rücken. Ohne ihren Namen zu nennen, sprach er während der Flüchtlingskrise vom Handeln eines unvorsichtigen Skifahrers, der eine Lawine auslösen könnte. Als es darum ging, einen Deal mit der Türkei auszuhandeln, unterstützte er Merkel wieder. In Zeiten der Pandemie hielt er erneut dagegen. Und konterte den mahnenden Worten der Kanzlerin an die Bevölkerung ("Nehmen Sie es ernst"): "Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig."

Immer ein bisschen dagegen halten, aber nie zu viel. Als Bundestagspräsident sah er seine Rolle freier und darin, "ein bisschen distanzierter von der Regierungspolitik" zu sein.

"Solange Kräfte bleiben"

Zuvor schon hatte er kaum eine Gelegenheit ausgelassen, seinen Namen ins Spiel zu bringen, wenn Merkel in der Kritik gestanden war. Als Übergangskanzler wurde er oft tituliert, geworden ist er es nie. Dafür wollte er anderen den Weg dorthin ebnen: seinem Freund Friedrich Merz, der zweimal CDU-Chef werden wollte. Dann Armin Laschet, den er als Kanzlerkandidaten unterstützte. Unter Söder, so wird Schäuble zitiert, drohe der CDU das Schicksal der ÖVP – eine Liste zu werden, die sich einem Mann unterwirft. Wie es sich mit Macht verhält, konnte Schäuble lange beobachten: Mal kam, dann ging sie wieder – als die CDU in die Opposition musste.