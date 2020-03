Saudi-Arabien: Mitglieder der Königsfamilie verhaftet

Doch hinter den Festnahmen soll vor allem ein Ziel stehen, glauben Beobachter: Mohammed bin Salman, der Sohn des Königs, der als alt und schwach und möglicherweise senil gilt, will seine Macht zementieren und seinen Weg zum Thron sichern. Denn nicht zum ersten Mal werden Gegner des Kronprinzen aus dem Weg geschafft.

International bekannt wurde vor allem der Mord an dem Aufdecker Jamal Khashoggi im Oktober 2018. Der Palastkritiker, der unter anderem für die Washington Post schrieb, wurde im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet, seine Leiche ist verschwunden. Der saudische Kronprinz wird verdächtigt, den Mord in Auftrag gegeben zu haben.