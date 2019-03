Mohammed bin Salman: Vom Lieblingssohn zum schlimmsten Feind

Währenddessen gestaltete der Sohn in Riad die politische Landschaft ein wenig in seinem Interesse um. Als „Vizekönig“ für die Zeit der Abwesenheit seines Vaters ernannte er eine neue Botschafterin in den USA und einen neuen Verteidigungsminister – seinen Bruder Khalid bin Salman, der in der Familie als Loyalist von Mohammed bin Salman gilt.

Der nicht namentlich genannte Informant der britischen Journalisten meldete zudem, dass der König über diese Bestellung sehr „erbost“ gewesen sei. Zwar seien diese Personalrochaden schon länger geplant gewesen – doch Besetzungen von Regierungsposten verkündet üblicherweise der König selbst. Kein Vizekönig hatte sich das in den vergangenen Jahrzehnten getraut.