Saudi-Arabiens Imagepolierung: Johnny Depp soll's richten

Es sei eine "unvergleichliche Bromance", eine "echte Verbindung", zitiert das Branchenmagazin Vanity Fair eine nahestehende Quelle. Die Rede ist von Johnny Depp, nach der gerichtlichen Schlammschlacht mit Ex-Frau Amber Heard verbannt aus der Traumfabrik Hollywood, und dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman, kurz MBS, verstoßen vom Westen wegen der Ermordung eines Journalisten durch saudische Staatsbeamte. Doch hinter der "Bromance" der beiden "Geächteten" dürfte mehr wirtschaftliches Kalkül als reine Sympathie stecken.

Das Königreich Saudi-Arabien versucht seit Langem, neue Einnahmequellen – Sport, Tourismus, Industrie – abseits von fossilen Rohstoffen zu erschließen. Dafür feilt es an seinem Image – und nimmt viel Geld in die Hand: Mit Rekordgehältern lockte man Fußball-Stars wie Karim Benzema, Neymar oder Cristiano Ronaldo in die Wüste. 2029 will Saudi-Arabien die asiatischen Winterspiele austragen – auf Kunstschnee. Das größte Spektakel steht aber mit der Fußball-WM 2034 an.