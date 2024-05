Von Asyl bis Klima: Wie die neue Regierung der Niederlande sich bei der EU querlegen will

Der Islam als zentrales Feindbild

Und was das zu aller erst heißt, macht Wilders' politische Hauptstoßrichtung seit Jahren unmissverständlich. Die Zuwanderung in die Niederlande, vor allem aus muslimischen Ländern wie Marokko, Somalia oder Afghanistan, muss gestoppt werden. Dazu ist Wilders, der den Koran so wie Hitlers "Mein Kampf" verbieten lassen will, bereit, aus dem gerade erst beschlossenen EU-Pakt zu Asyl und Migration auszuscheren. Ein sogenanntes "Opt out" lässt die EU-Regeln in den Niederlanden außen vor. Die darin geplanten Maßnahmen - für Menschenrechtler oder die Grünen inakzeptabel - sind für ihn viel zu weich.

Wilders verspricht "Das härteste Asylrecht aller Zeiten"

Er will das "härteste Asylrecht aller Zeiten". Und das ist bereits sehr konkret in Vorbereitung. So soll es auch für anerkannte Asylwerber keinen unbegrenzten Aufenthalt mehr in den Niederlanden geben. Sie müssen sich in Zukunft bei der Vergabe von Sozialwohnungen, aber auch bei Schul- oder Universitätsbesuch hinter den Einheimischen einreihen.

Auch der Familiennachzug, ähnlich umstritten wie in Österreich, soll beschränkt werden. Die im Vorjahr erst beschlossene gleichmäßige Verteilung von Asylwerbern auf Städte und Gemeinden soll rückgängig gemacht werden.

Das allerdings könnte die ohnehin angespannte Lage in den großen Asylzentren des Landes noch dramatischer machen. Rechtlich möglich soll das alles durch das Ausrufen einer "Asyl-Krise" werden, die der Regierung die Möglichkeit gibt, bestehende Regelung relativ mühelos außer Kraft zu setzen.