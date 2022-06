Russlands Patriarch Kirill: Milliardär, Ex-KGB-Agent, Kirchenoberhaupt

Staatskirche

Offiziell gibt es in Russland die Trennung von Staat und Kirche, Putin ideologisiert die Orthodoxie aber als Staatsreligion. Baptisten und Zeugen Jehowas werden fürs „illegale Missionieren“ teils strafrechtlich verfolgt, ähnlich wie Regime-Gegner.

150 Millionen Mitglieder hat die russisch-orthodoxe Kirche, den Großteil in Russland. 1991 sahen sich 30 Prozent der Russen selbst als gläubig an, 2017 waren es 70 Prozent. In der Ukraine haben sich mittlerweile beide orthodoxen Kirchen mit Sitz in Kiew vom Moskauer Patriarchat losgesagt – zum Ärger Kirills.