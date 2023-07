Russland will afrikanische Staaten bei Gipfel enger an sich binden

Am Freitag äußerte Russland Verständnis für die Sorgen vor allem in Afrika und versprach, Lieferungen an bedürftige Länder sicherzustellen. Russland sei "ohne jeden Zweifel" in der Lage, "ukrainisches Getreide auf kommerzieller Basis und kostenfrei zu ersetzen, zumal wir dieses Jahr eine weitere Rekordernte erwarten", erklärte Putin am Montag in einem vom Kreml veröffentlichten Artikel mit dem Titel: "Russland und Afrika: Gemeinsame Anstrengungen für Frieden, Fortschritt und eine blühende Zukunft".

➤ Mehr lesen: Russland: Getreideabkommen vorerst gestoppt

Seit Beginn der Ukraine-Offensive bemüht sich Russland zunehmend um engere Beziehungen zu Afrika. Der russische Außenminister Sergej Lawrow betonte in diesem Jahr bei mehreren Auslandsreisen Russlands Gegnerschaft gegen "westlichen Imperialismus" und versuchte, damit Staatschefs zur Unterstützung Moskaus zu gewinnen. Russland entwickle in Afrika "freundschaftliche, konstruktive Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt beruhen", betonte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.