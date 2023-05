Russland und China im Fokus der G7 – kommt Selenskij?

US-Präsident Joe Biden traf bereits am Donnerstag Japans Ministerpräsidenten Fumio Kishida in Hiroshima. Seit einem Jahr steht fest, dass Japan als wichtigster US-Verbündeter in der Region wegen der Gefahr eines Konflikts mit China aufgerüstet werden soll. Die Welt würde „sicherer“ gemacht, „wenn unsere beiden Länder zusammenstehen“, so Biden.

Der US-Präsident wird den G7-Gipfel bereits am Samstag verlassen, um sich der Schuldenkrise in der Heimat zu widmen. In einer erweiterten Gesprächsrunde werden dafür am Sonntag unter anderem die Regierungschefs Indiens, Brasiliens sowie Saudi-Arabiens nach Hiroshima reisen.

Damit wären fast alle großen Industrienationen der Erde vertreten, gesprochen wird dabei aber vor allem über die Abwesenden.