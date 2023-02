Russland setzt Beteiligung an Atomwaffen-Kontrollvertrag aus

Der russische Pr├Ąsident Wladimir Putin hat die Aussetzung des letzten gro├čen atomaren Abr├╝stungsvertrages mit den USA angek├╝ndigt.

Es handle sich nicht um einen Ausstieg, sondern um eine Aussetzung des "New Start"-Vertrags, sagte der Kremlchef am Dienstag w├Ąhrend seiner Rede zur Lage der Nation in Moskau.