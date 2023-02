Pünktlich zum Jahrestag des Krieges: Putin hält Rede zur Lage der Nation

Der russische Präsident Wladimir Putin hält heute Vormittag seine Rede zur Lage der Nation - kurz vor dem Jahrestag des von ihm befohlenen Kriegs gegen die Ukraine. Die Föderale Versammlung - die Staatsduma und der Föderationsrat - tritt dazu in Kreml-Nähe im Veranstaltungszentrum Gostiny Dwor zusammen.

Am kommenden Freitag, dem 24. Februar, wird es ein Jahr her sein, dass der Präsident die Invasion in die Ukraine angeordnet hat.

