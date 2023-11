Russland: Putin tritt laut Insidern auch 2024 bei Präsidentenwahl an

Der russische Präsident Wladimir Putin tritt Insidern zufolge auch bei der Präsidentenwahl im März kommenden Jahres an. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von sechs verschiedenen Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. "Die Entscheidung ist gefallen, er tritt an", sagte einer der Insider.

Putin wurde mit dem Jahreswechsel 1999 zu 2000 erstmals Präsident und löste damals Boris Jelzin ab. Seither bestimmt Putin die Politik Russlands. Bei einer Wiederwahl könnte er bis mindestens 2030 an der Spitze des Staates bleiben.

