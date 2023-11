Russland nimmt an OSZE-Tagung teil: Zahlreiche Länder boykottieren

Lawrows Anwesenheit "inakzeptabel"

Die Zusammenkunft in Skopje berge die Gefahr, "dass der Aggressor Russland als rechtmäßiges Mitglied unserer Gemeinschaft freier Nationen legitimiert wird", hatten die Außenminister der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen im Vorfeld erklärt.

Polen schloss sich dem Boykott der Ukraine und der baltischen Staaten am Mittwoch an. Polens Außenminister Szymon Szynkowski vel Sek sagte, er werde weder selbst am Ministerratstreffen in Skopje teilnehmen noch einen seiner Stellvertreter schicken. "Wir können die Tatsache nicht ignorieren, dass der russische Außenminister am Tisch der Organisation anwesend sein wird, die Frieden und Sicherheit in Europa schaffen soll", sagte er weiter. Der polnische Außenminister bezeichnete Lawrows Anwesenheit als "inakzeptabel".