Mit diesem neuen Tisch sorgt Putin für Lacher

Wladimir Putin auf der einen Seite, während 13 Religionsvertreter - darunter etwa der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche - mit etwa sechs Meter Abstand auf der anderen Seite eng nebeneinander sitzen: Der russische Präsident hat einen neuen Tisch. Und was für einen - er ist weiß, viereckig und so riesig, dass in seiner Mitte wohl so einiges Platz hätte. Wer am Tisch sitzt und mit Putin reden will, braucht ein Mikrofon, heißt es.