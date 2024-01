Russland: Kriegsgegner fordert Putin zur Wahl heraus

Seine Botschaft ist klar: "Das Land will, dass all das aufhört"

Nun aber ist der Liberale auf Konfrontationskurs zum Kreml gegangen. Zwar formuliert er vorsichtig, sobald es um Kriegskritik geht - immerhin hat die in den vergangenen Monaten schon viele andere Oppositionelle ins Straflager gebracht. Nadeschdin spricht also immer wieder von "all dem", wenn er den Krieg meint, und von "dort", wenn es um die Ukraine geht. Doch seine Botschaft ist klar: "Das Land will, dass all das aufhört. Die Leute wollen, dass die, die dort sind, zurückkehren", sagte er etwa kürzlich bei einem Wahlkampfauftritt, bei dem er sich an der Seite von Frauen zeigte, die ihre mobilisierten Männer von der Front zurückhaben wollen.

Dass mittlerweile Oppositionsgrößen wie der im Exil lebende Michail Chodorkowski und der inhaftierte Putin-Gegner Alexej Nawalny zur Unterstützung Nadeschdins aufrufen, gibt ihm Auftrieb. Und auch die Regimekritikerin Jekaterina Dunzowa, die eigentlich selbst Präsidentschaftskandidatin werden wollte, hat sich auf Nadeschdins Seite geschlagen, nachdem Russlands Wahlkommission sie bereits Ende Dezember vorzeitig aus dem Rennen kickte.

