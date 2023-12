Putin-Kritikerin darf nicht bei russischer Präsidentenwahl antreten

Die ehemalige Fernsehjournalistin Jekaterina Dunzowa darf bei der Präsidentenwahl in Russland kommenden März nicht gegen Amtsinhaber Wladimir Putin antreten. Grund seien Fehler in ihrem Antrag auf Registrierung als Kandidatin, teilte die Zentrale Wahlkommission am Samstag mit.

Die Ex-Journalistin wollte für das Ende des Krieges in der Ukraine und die Freilassung politischer Gefangener eintreten.

