Russland droht EU mit Abbruch der Beziehungen

Russland droht im Fall weiterer EU-Sanktionen mit dem Abbruch der Beziehungen zur Europäischen Union. Sein Land sei darauf eingestellt, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview, das am

Freitag auf der Internetseite seines Ministeriums veröffentlich wurde. „Wir wollen uns nicht vom weltweiten Leben isolieren, aber wir müssen dafür gerüstet sein. Wenn man Frieden will, muss man sich auf Krieg vorbereiten.“

Dieses aus dem Lateinischen entnommene Sprichwort (Si vis pacem para bellum) ist eine geharnischte Drohung, die den zuletzt kalten Ton zwischen Moskau und der EU einmal mehr unterstreicht.

Das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Russland und der EU ist zuletzt wegen der Verurteilung

des Kremlkritikers Alexej Nawalny zu einer mehrjährigen Haftstrafe stark abgekühlt. Wie mehrere EU-Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters bestätigten, sollen Konten von Verbündeten von Russlands Präsident Wladimir Putin eingefroren und Reiseverbote verhängt werden.

Diese personenbezogenen Strafmaßnahmen könnten noch Ende Februar beim Treffen der EU-Außenminister angekündigt werden. Von Wirtschaftssanktionen gegen Russland ist allerdings keine Rede.

Russland hat vor einer Woche drei EU-Diplomaten ausgewiesen, ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als sich EU-Chefdiplomat Josep Borrell in Moskau aufgehalten hatte. Dieser schwere diplomatische Affront wurde in der EU übel aufgenommen, Rufe nach Sanktionen wurden laut.