Es fließt kein russisches Gas mehr durch die Ukraine - Zeitenwende auch für Österreich

Lange angekündigt – und doch mit erheblichen Folgen – ist es seit 1. Jänner Realität: Durch ukrainische Pipelines fließt kein russisches Gas mehr in Richtung Westen. Damit geht in Europa eine Ära zu Ende, die auch Österreichs Wirtschaft und Energieversorgung geprägt hat. Am Höhepunkt seiner Energiemacht über Europa hat Russland 35 Prozent der europäischen Gasimporte geliefert.

Seit 56 Jahren bezog Österreich erst aus der Sowjetunion, danach aus Russland das im Verhältnis zu anderen Lieferanten billigere Gas. Noch vor zehn Jahren versicherte Kremlherr Wladimir Putin: