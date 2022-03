Russen sollen in der Ukraine bereits zwei Generäle verloren haben

Schwere Verluste

Sollte sich sein Tod bestätigen, wäre Gerasimov, der für sein Mitwirken an den Militäraktionen in Tschetschenien, Syrien und auf der Krim mehrfach ausgezeichnet wurde, der zweite General der 41. russischen Armee, der innerhalb einer Woche bei der Invasion in der Ukraine starb. In der ersten Kriegswoche war Andrei Sukhovetsky bei der Schlacht um den Flugplatz Hostomel etwa 48 Kilometer außerhalb der Hauptstadt Kiew ums Leben gekommen. Der Tod Sukhovetskys, der in den vergangenen drei Jahren als Kommandeur der 7. Luftlandedivision in Nowosibirsk im Osten Russlands stationiert war, wurde von Kreml bestätigt.

"Der Verlust hochrangiger Offiziere erfolgte zu einer Zeit, in der ein Großteil der Invasionstruppe Putins durch logistische Probleme, schlechte Moral und ukrainischen Widerstand festgefahren war. Der Ausfall seines verschlüsselten Kommunikationssystems könnte ein weiterer schwerer Schlag sein", analysierte der Guardian die