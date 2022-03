Russland hat fast alle mobilisierten Soldaten im Einsatz

500 US-Soldaten

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ordnete laut Kirby auch die Entsendung von zusätzlichen 500 Soldaten nach Europa an. Die Soldaten sollten die "Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten" der NATO stärken.

Die USA haben normalerweise etwa 67.000 Soldaten dauerhaft in Europa stationiert. Dazu kommen Einheiten, die für mehrere Monate nach Europa entsandt werden und dann weiterrotieren. In den letzten Wochen stationierten die USA fast 15.000 Soldaten zusätzlich in den östlichen NATO-Ländern. Außerdem wurden die Rotationsintervalle der Truppen in Europa verlängert. Somit sind derzeit rund 100.000 US-Soldaten in Europa.

Insgesamt wurden 2.500 US-Soldaten in den drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland stationiert, 10.000 in Polen, 2.400 in Rumänien, 1.500 in der Slowakei, 350 in Bulgarien und 200 in Ungarn.

Bei einem Besuch bei den US-Truppen in Osteuropa betonte US-Generalstabschef Mark Milley die Abschreckungswirkung der NATO-Soldaten. "Wir müssen sicherstellen, dass wir schnell reagieren, um unsere Stärke und Entschlossenheit sowie unsere Unterstützung für das Bündnis zu demonstrieren", sagte Milley auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Constanta im Süden Rumäniens. Es gehe darum "eine weitere Aggression der Russen und einen Krieg der Großmächte zu verhindern".