Feuerpause in der Ukraine: Evakuierung hat begonnen

Luftangriffe

An Tag 13 des Ukraine-Krieges vermeldete Russland Gebietsgewinne im Osten der Ukraine. Russische Truppen hätten laut Verteidigungsministerium fünf Siedlungen an der Grenze der Gebiete Donezk und Saporischschja eingenommen. Kampfjets und Bomber 26 hätten militärische Objekte zerstört, so das Ministerium.

Russische Truppen stehen nun nordwestlich von Kiew und versuchen, auch von Westen auf die ukrainische Hauptstadt vorzurücken. Laut der ukrainischen Armee haben die Russen begonnen, Ressourcen für den Sturm auf Kiew zusammenzuziehen.

Bei einem russischen Luftangriff westlich von Kiew sind nach ukrainischen Angaben mindestens 13 Zivilisten getötet worden. Eine Granate habe das Gelände einer Großbäckerei im Ort Makariw getroffen, teilte das ukrainische Innenministerium am Montag mit.

Luftangriffe wurden auch auf die nordostukrainische Großstadt Sumy geflogen. Laut lokalen Behörden wurden 21 Menschen getötet, darunter auch Kinder. In Sumy wurde "in einigen Ortschaften Wohngebäude bombardiert. Und fast im Zentrum von Sumy wurden mehrere Häuser durch einen Bombentreffer zerstört", teilte der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, in der Nacht auf Dienstag mit. Die Angaben waren nicht unabhängig zu prüfen.