Rundumschlag von Donald Trump und Republikanern nach Razzia

"Man kann sich fragen, ob das der richtige Schritt war und ob es nicht weniger ĂŒbergriffige Mittel gibt, um den gleichen Zweck zu erreichen", sagte Gouverneur Hutchinson. Er forderte das Justizministerium auf, weitere Informationen offenzulegen. "Das grĂ¶ĂŸere Bild ist eine Krise der LegitimitĂ€t in diesem Land.

Die Liberalen oder Progressiven sind der Meinung, dass Donald Trump keine legitime Person ist, kein legitimer Kandidat und kein legitimer PrĂ€sident war", sagte der frĂŒhere republikanische Minister William Bennett dem Sender Fox News. Der Senator Ted Cruz erklĂ€rte, Justizminister Merrick Garland habe der GlaubwĂŒrdigkeit des FBI "enormen Schaden" zugefĂŒgt.

Sitzung mit AnwÀlten

Die "Washington Post" berichtete, dass Trump wĂ€hrend der Durchsuchung am Montag bereits mit seinen AnwĂ€lten in New York zusammengesessen habe, um ĂŒber einen anderen Fall zu sprechen. Die Sitzung sei jedoch durch einen Anruf unterbrochen worden, in dem der ehemalige PrĂ€sident ĂŒber die Ereignisse in Florida informiert worden sei, zitierte die Zeitung Trumps Anwalt Ron Fischetti.

Trump und sein Team hĂ€tten die Durchsuchung dann ĂŒber Sicherheitskameras verfolgt.