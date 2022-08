Nach Razzia: Trump startet Gegenangriff mit Wahlkampf-Video

"Eine Nation im Abstieg": So der dramatische Titel des Videos, das Donald Trump just an dem Morgen in den USA veröffentlichte, nachdem das FBI seine Villa Mar-a-Lago in Florida durchsucht hatte - auf der Suche nach Dokumenten, die beim Abschied Trumps im Jänner 2021 aus dem Weißen Haus verschwunden waren. Das Video, anfangs in den düstersten Schwarz-Weiß-Tönen gehalten, ist die bisher klarste Ansage des Ex-Präsidenten für eine Wiederkandidatur 2024.