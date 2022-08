Ein Blick hinter die Kulissen von Trumps Luxusresort Mar-a-Lago

1100 South Ocean Blvd, Palm Beach, Florida 33480 - seit 1985 ist das Luxusanwesen Mar-a-Lago direkt am Meer im Besitz von Donald Trump - kolportiert wird ein Kaufpreis von zehn Millionen Dollar, heute soll es 16 Mal so viel wert sein. Die Eckdaten des Resorts können sich tatsächlich sehen lassen: 118 Zimmer, die gesamte Nutzfläche des Objekts liegt bei 10.000 Quadratmetern. Das Grundstück auf dem es steht - schlappe 35.000 Quadratmeter.

In seiner Zeit als US-Präsident hat Donald Trump (2017-2021) seinen Pivatsitz im sonnigen Süden der Vereinigten Staaten gerne als "Weißes Haus für den Winter" bezeichnet - und war sehr oft dorthin gejettet. Für seine Kritiker viel zu oft: So listete die "Washington Post" auf, dass Trump bis zu 130 Tage pro Jahr an diesem Ort gewesen war. Sogar ein G 7-Treffen wollte der ehemalige Immobilien-Hai aus New York dort veranstalten - doch das ging dann doch zu weit, er musste diese Pläne fallen lassen.