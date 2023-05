Rumänien: Noch-Premier kündigt Aufschub des Regierungswechsels an

Er glaube nicht, dass die Rochade an der Regierungsspitze zu diesem Zeitpunkt bzw. "mitten in einem Tarifstreit" vollzogen werde, hatte Johannis am Donnerstag am Rande eines gemeinsam mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier unternommenen Besuchs in Sibiu (Hermannstadt) klargestellt.

Angesichts des andauernden Lehrerstreiks sei es "prioritär", dass sich die Exekutive zusammen mit den Gewerkschaften um Lösungsfindungen bemühe - ob der Regierungswechsel nun "jetzt" oder in "ein, zwei Wochen" erfolge, sei "weniger wichtig", erklärte Johannis.