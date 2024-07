Wahl in Ruanda: Der Mann, der den Genozid beendete, aber Widerspruch nicht duldet

Dazu wurden die Buchstaben „PK“ aufgepinselt, für Paul Kagame , der sich am Montag nach 2003, 2010 und 2017 zum vierten Mal der Wiederwahl als ruandischer Staatschef stellte, und an dessen Sieg es schon im Vorfeld nicht den geringsten Zweifel gab.

Rot, weiß, blau – die vergangenen Wochen wurde gleichsam ein ganzes Land in die Farben der Präsidentenpartei „Rwanda Patriotic Front“ (RPF) getaucht. Kreisverkehre, Straßenpfosten, Hauswände etc.

Seit mehr als 30 Jahren ist der nunmehr 66-Jährige der starke Mann in dem kleinen Land (rund zwei Mal so groß wie Tirol) im Herzen Afrikas. Vielen der etwa 14 Millionen Ruandern gilt er als Held, beendete er doch 1994 den Genozid in seiner Heimat.