Rotes Kreuz errichtet Feldspital in Rafah - mit österreichischer Hilfe

In Rafah, jenem Grenzort, aus dem aktuell hunderttausende Menschen evakuiert werden müssen, weil die israelische Armee eine Bodenoffensive vorbereitet, hat das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (ICRC) am Wochenende ein Feldkrankenhaus errichtet, um die vielen Verwundeten und Verletzten zu versorgen. Seit Beginn des Krieges in Nahost ist der Großteil der Menschen im Gazastreifen in den Süden nach Rafah geflohen, doch noch immer wird die Stadt aus der Luft angegriffen - und das Gesundheitssystem ist vollständig zusammengebrochen.

Seit Monaten plante das Rote Kreuz deshalb, im Gazastreifen ein Feldspital zu errichten, am Wochenende ist es durch die Zusammenarbeit des palästinensischen Roten Halbmonds mit zehn weiteren Landesorganisationen (Australien, Dänemark, Finnland, Hongkong, Island, Japan, Kanada, Norwegen, Österreich, Schweiz) erstmals gelungen. Das Spital, das aus mehreren klinisch sauberen Zelten besteht, verfügt über mehr als 60 stationäre Betten, eine Ambulanz, eine Chirurgie, eine Gynäkologie und eine Geburtenstation. Insgesamt können dort pro Tag rund 200 Patienten stationär behandelt werden. Am Wochenende kam in dem provisorischen Krankenhaus das erste Baby zur Welt - per Kaiserschnitt.

© Rotes Kreuz Eine Geburtenhelferin hält das erste Kind im Arm, das am Wochenende im Feldspital des Roten Kreuzes in Rafah geboren wurde.

Das Spital wurde im äußersten Norden Rafahs errichtet, direkt an der Küste und möglichst weit weg von dem Gebiet, in dem Israel seine Bodenoffensive durchführen will. Den genauen Standort möchte das Rote Kreuz auf Nachfrage trotzdem nicht bekanntgeben. "Wir sind extrem vorsichtig, aber gehen davon aus, dass die Lage auch in den nächsten Wochen sicher bleibt", erklärt Andrea Reisinger, Leiterin der Abteilung für internationale Katastrophen- und Krisenhilfe beim Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK), dem KURIER. Österreich stellt die Wasseraufbereitungsanlage: "Grundvoraussetzung für einen Operationsraum" Das ÖRK stellt für das Feldspital die primäre Wasseraufbereitungsanlage zur Verfügung. Sauberes Wasser ist im Gazastreifen schließlich kaum zu bekommen: "Wasserleitungen sind beschädigt, Oberflächenwasser ist praktisch nicht vorhanden und das wenige Wasser, das zur Verfügung steht, ist verschmutzt oder zu salzhaltig für den direkten Gebrauch", so ÖRK-Wasserexperte Georg Ecker, der die Anlage mitgeplant hat. Pro Stunde entsalze sie rund 500 Liter Grundwasser, je nach Bedarf stehe so zwischen 10.000 und 12.000 Liter am Tag zur Verfügung.

© Rotes Kreuz Die vom Österreichischen roten Kreuz (ÖRK) bereitgestellte Wasseraufbereitungsanlage im Feldspital in Rafah im Gazastreifen.

Das Wasser werde einerseits als Trinkwasser ausgegeben, diene aber auch dazu, das Spital klinisch sauber zu halten. "Sauberes Wasser und eine sterile Umgebung sind Grundvoraussetzungen für einen Operationsraum", sagt Reisinger. "Ohne diese hohen Hygienestandards könnten wir keine Chirurgie betreiben." Die saubere Umgebung sei auch für die Nachbetreuung von frisch operierten Patienten essenziell: "Das ist eines der größten Probleme in Kriegs- und Krisengebieten."

Zu den häufigsten Verletzungen gehören "schwerste Knochenbrüche und großflächige Verbrennungen", so Reisinger. Bei nur 60 Betten müssten die Patienten schließlich früher als sonst entlassen werden, "und dann braucht es ein hygienisches Umfeld, das es so im Gazastreifen momentan nicht gibt. Deshalb ist die regelmäßige, ambulante Nachbetreuung so wichtig."

© Rotes Kreuz Zelt mit Betten für stationäre Patienten im Feldspital des Roten Kreuzes in Rafah im Gazastreifen.

Ein großer Erfolg sei auch die Geburtenstation. "Viele Frauen im Gazastreifen sind schwer traumatisiert, wodurch sie viel öfter Früh- oder sogar Fehlgeburten bekommen", erklärt Reisinger. Selbst, wenn die Kinder gesund zur Welt kommen, hätten viele Frauen Probleme, ihre Babys zu stillen, "und Kindernahrung ist zurzeit kaum aufzutreiben". Auch Produkte zur Menstruationshygiene sind im Kriegsgebiet Mangelware, im Feldspital stehen sie zur Verfügung.