Israels Militär ordnet weitere Evakuierung in Rafah an

Das israelische Militär hat die Evakuierung weiterer Gebiete in der im Süden des Gazastreifens gelegenen Stadt Rafah angeordnet. Die Menschen seien aufgefordert, sich in die als Auffanglager ausgewiesene "humanitäre Zone" Al-Mawasi zu begeben, teilen die Streitkräfte am Samstag mit.