Wann ein israelischer Angriff auf Rafah möglich wäre

Die Verhandlungen um einen weiteren Austausch israelischer Geiseln im Gewahrsam der militanten Hamas-Islamisten im Gaza-Streifen mit Hamas-Terroristen aus israelischen Gefängnissen schwimmen weiter im Wechselbad der Gefühle. Am Wochenende sprangen optimistische Erwartungen eines neuen Austausch-Deals und Feuerpause plötzlich wieder um in Kriegsdrohungen. Doch die Vermittler aus Ägypten, Katar und den USA bemühen sich weiter um ein neues Abkommen. Ohne spürbare Unterstützung der Kriegsseiten: Hamas feuerte am Sonntag aus dem Grenzort Rafah wieder Raketen und Granaten auf den israelischen Grenzübergang Keren Shalom. Israel begann mit Vorbereitungen zu einer militärischen Offensive gegen Rafah.

Sinwar sieht sich als Held

Die israelische Tageszeitung Haaretz sieht eine „Einheitsfront zwischen Israels Premier Benjamin Netanjahu und Hamas-Chef Jechije Sinwar in Gaza“. Beiden käme ein neuer Kompromiss derzeit noch ungelegen. Obwohl der innere wie äußere Druck auf beide zunimmt.

Doch im Gegensatz zur Hamas-Auslandsführung mit Sitz in Katar wirkt der diplomatische und finanzielle Druck aus Ägypten und Katar auf Sinwar nicht direkt. Sinwar wagt daher ohne Absprache mit der Auslandsführung seine Verweigerungshaltung. Erleichtert wird ihm dies auch durch den seit einigen Wochen spürbar nachlassenden militärischen Druck Israels. Sinwar sieht sich selbst infolge des blutigen Überfalls der Hamas auf Südisrael am 7. Oktober 2023 als Held des Islams. Mit wachsender Unterstützung in aller Welt bis hin zu den massiven Solidaritätsaktionen an Universitäten in den USA.