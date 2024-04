Die Helfer ziehen sich aus Gaza zurück

Auch andere Hilfsorganisationen überdenken ihren Einsatz in Gaza: „Die Nachricht von dem Angriff ist entsetzlich – ein wahr gewordener Albtraum für uns“, sagte Soraya Ali, Sprecherin der Organisation Save the Children. „Mehr als 200 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen wurden in diesem Konflikt getötet, der damit zu einem der schlimmsten Konflikte für Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in der jüngeren Geschichte zählt“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby.

Doch ihre Arbeit im Gazastreifen stellte WCK nach diesem Drohnenbeschuss ein. Ein Schritt, den die israelische Armeeführung mehr als andere bedauern muss. WCK sollte einspringen, wo zuvor die UN-Hilfsorganisation UNRWA tätig war. Ihr wird vorgeworfen, stellenweise mit der Hamas zusammengearbeitet zu haben. WCK begann mit der Nahrungsversorgung im Gazastreifen und auch unter den evakuierten Grenzbewohnern in Israel gleich nach dem mörderischen Angriff der Hamas auf Israels Grenzorte am 7. Oktober. Über 1200 Menschen wurden dabei von Hamas-Terroristen ermordet, vergewaltigt und verschleppt.

Die Not im Norden

Noch größer ist die Not im Norden. Hier brechen derzeit erneut Kämpfe zwischen Hamas und Israel aus. Doch immer noch leben hier an die 200.000 Menschen. Völlig abgeschnitten von Hilfslieferungen aus dem Süden. Mit Fallschirmen abgeworfene Hilfspakete fallen zum Teil ins Meer, zum Teil wieder in die Hände der Clans und der Hamas. Fünf Menschen wurden von einer Palette erschlagen, deren Fallschirm sich nicht gelöst hatte.

WCK war dabei, mit US-Hilfe einen neuen Seeweg zu erschließen. Mit einem schwimmenden Anlegesteg auf Pontons. Eine erste Lieferung aus Zypern kam bereits letzte Woche an. Eine zweite machte nach dem tragischen Zwischenfall am Dienstag auf hoher See kehrt. Jetzt sieht sich Israels Armee gezwungen, eigene Lieferungswege in den Norden zu öffnen.