Sobotka: "Absoluter Skandal, solchen Menschen eine Bühne zu geben"

Wenn es um den Gaza-Krieg geht, dann hat Österreich fast immer viel deutlicher Stellung für Israel bezogen als viele andere europäische Staaten. Diese Woche reist nun Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) nach Israel, um bei einem Treffen mit seinem Gegenüber Amir Ohana, Präsident der Knesset , über die aktuelle Lage zu sprechen. Dabei werden auch jene Gebiete an der Grenze zu Gaza besucht, wo am 7. Oktobe r der Terrorüberfall der Hamas stattgefunden hat.

Wolfgang Sobotka: „Österreich ist in seiner Position zur Bekämpfung des Terrors – ohne die Entwaffnung der Hamas wird es keinen Frieden geben – und zur Anerkennung des Selbstverteidigungsrechts Israels eindeutig. Aber genauso kritisiert Österreich ganz scharf die Siedlungspolitik, die militanten Siedler im Westjordanland und die Ausbreitung der Gewalt in diesen Gebieten. Das werde ich auch ganz klar formulieren.“ Und: „Österreich steht zu Israel und zur israelischen Bevölkerung. Österreich muss aber nicht der israelischen Regierung seine Verbundenheit dokumentieren. Wir akzeptieren und unterstützen das Selbstverteidigungsrecht, aber wir mahnen und kritisieren, was sich zum Teil in der Westbank abspielt.“

Dass sich die EU-Staaten zu einer gemeinsamen Forderung nach einer Feuerpause durchgerungen haben, sieht Sobotka positiv: „Die EU hat eine klare Position bezogen. Da ist auch der Hamas-Terror klar benannt worden, da ist die Freilassung der Geiseln ganz klar gefordert worden. Natürlich musste auch die Frage der humanitären Lage in Gaza deutlich angesprochen werden.“