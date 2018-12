Rote Nasen in Palästina: Mehr als ein einfaches Lächeln

Die österreichische Hilfsorganisation „Rote Nasen“ ist seit 2010 in Palästina tätig, wie auch mit 370 Clowns in zehn anderen Ländern und einigen internationalen Projekten. Seit Bestehen hat „Red Noses Palestine“ bei über 500 Visiten in zwölf Einrichtungen knapp 17.500 Menschen besucht. Unterstützt wird die NGO durch die österreichische Agentur für Entwicklungszusammenarbeit ( ADA). „Manchmal denke ich mir: Die Arbeit, die wir machen, ist größer, als wir selbst sehen“, sagt Yazan Al-Zubaidy, der Managing Director der Organisation.