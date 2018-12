Bethlehem-Reportage: Die Sorgen in der Quelle des Friedens

Pilger gehen durch die Demutspforte, die nur angeblich wegen der obligaten Verneigung niedrig ist (eigentlich wollte man so die Tiere draußen halten), drängen sich in der Grotte, bestaunen den Stern am Boden, ergattern ein Selfie, rein raus, zehn Minuten Heiligkeit. Man fasst kaum, dass hier begonnen hat, was unser christliches Abendland zu bieten hat. Auch wenn die Herbergssuche nirgends besser hinpasst als an den Ort, an dem sich seit den Israel-Kriegen die Hälfte der Leute „Flüchtling“ nennt.