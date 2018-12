Frau & Christin: Bethlehems Bürgermeisterin erfindet Frieden

Sind diese Siedlungen aktuell das größte Problem für Sie?

Definitiv. Es gibt 19 Siedlungen im Bezirk Bethlehem, über 70 Prozent der Fläche sind C-Gebiet, in denen Israel alles kontrolliert. Hier werden Siedlungen gebaut, hier ist die Infrastruktur, die wir für das Wachstum brauchen würden, Wasser bis Strom. Es leben 700.000 Siedler, immer oben auf den Hügeln, sie nutzen die Ressourcen und folgen ihren Regeln. Um ein Staat zu sein, braucht man Land, solange Israel in Palästina Siedlungen baut, können wir kein Land errichten.

Die Siedlungspolitik entmutigt viele Palästinenser, besonders junge Eltern erzählen: „Ich bin hier aufgewachsen, ich kenne das, aber seit ich Kinder habe, denke ich ans Weggehen – denn das ist nicht die Zukunft, die ich für meine Kinder will.“

Eltern suchen immer eine bessere Zukunft für ihre Kinder, das ist das menschliche Streben nach Entwicklung. Diese Entwicklung suchen wir Palästinenser auch. Wir sind eine gebildete Nation, und wenn du deine Kinder bildest, willst du ihnen die Welt zu Füßen legen und sie in die Welt entlassen. Aber dazu braucht man Chancen, zum Beispiel Jobs: Wir haben in Bethlehem 27 Prozent Arbeitslosigkeit. Die Fahrt nach Ramallah (politisches und wirtschaftliches Zentrum) dauert eineinhalb Stunden wegen der Checkpoints. Aber nur acht Prozent haben eine Genehmigung, in Israel oder Jerusalem (jenseits der Mauer) zu arbeiten. Wir sind in der Mitte und isoliert. In Gaza und Westjordanland leben 4,9 Millionen Palästinenser, mit jenen in der Diaspora und den Flüchtlingen sind wir 11,5 Millionen. Wer weggehen kann, geht weg. Die Chancen sind woanders besser und um das zu ändern, brauchen wir mehr als nur „keine Unruhen“. Wir verdienen eine Zukunft, Wachstum und Entwicklung. Und echten Frieden.