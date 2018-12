Wie das Friedenslicht von Bethlehem in die ganze Welt kommt

Es ist ein Symbol der Hoffnung in einer Welt, die scheinbar unsicherer und feindseliger wird: das Friedenslicht. Alljährlich wird es kurz vor dem ersten Advent in Bethlehem geholt und von dort aus in die Welt getragen.

Es ist ein Brauch, der erst im Jahr 1986 entstanden ist. Damals hatte eine Hörerin des ORF Oberösterreich die Idee, allen Spendern mit einem Licht zu danken, die für „Licht ins Dunkel“ spenden. Und was passt da besser als eine Flamme aus Bethlehem – der Stadt, in der laut Weihnachtsgeschichte ein Engel Frieden auf der Welt verkündete? So wurde die Idee geboren, das Licht aus der Geburtsstadt Jesu zu holen. Seither wird jedes Jahr ein oberösterreichisches Kind ausgewählt, das das Licht in der Geburtsgrotte holt und per Flugzeug in einem explosionssicheren Gefäß nach Wien bringt. Heuer durfte der elfjährige Niklas Lehner aus Vorchdorf ins Heilige Land fliegen.