Warum zu Weihnachten geräuchert wird

Ängste und Dunkelheit

Winterstürme konnten in einer Zeit ohne viel natürliches und künstliches Licht große Ängste hervorrufen, sagt Witzmann. Vor denen galt es sich einerseits zu schützen, etwa durch das Räuchern mit Weihrauch oder anderen Kräutern und Ritualen. Andererseits offenbarten sie, so der Volksglaube, auch einen Blick in die Zukunft. „Viele dieser Orakelbräuche haben sich heute ganz auf Silvester und Neujahr verschoben.“

Orakel in der längsten Nacht

Als Orakelnacht galt über Jahrhunderte etwa die „ Thomasnacht“. Witzmann erklärt, warum: „Die dunkle Jahreszeit war eine Zeit des Übergangs. Die Menschen wollten wissen, was auf sie zukommt. Üblich war etwa mancherorts, Pantoffel zu werfen. Zeigte die Spitze zur Tür, durfte mit einer Heirat gerechnet werden. Der Zukünftige konnte Unverheirateten auch im Traum erscheinen. Und unter mehreren Hüten wurden symbolische Gegenstände versteckt.

"Ungläubiger Thomas"

Ihren Namen hat die Nacht vom 20. auf 21. Dezember vom heiligen Apostel Thomas. Dieser hatte den 21. Dezember als Namenstag zugeteilt bekommen. Er hatte als letzter von Jesu Jüngern dessen Auferstehung nicht glauben wollen, hatte also als „ungläubiger Thomas“ am längsten in der Dunkelheit verharrt. 1970 (Liturgiereform) verlegte die katholische Kirche seinen Namenstag auf den 3. Juli.

Beginn der Raunächte

Die Thomasnacht ist auch die erste der zwölf Raunächte, die mit vielen Ge- und Verboten ausgestattet sind. Regional sind die Bräuche unterschiedlich, vor allem findet man sie im voralpinen und alpinen Bereich.

Man war bestrebt, böse Geister – „Die Wilde Jagd“ – milde zu stimmen und von Haus und Hof fern zu halten. Etwa sollte alles aufgeräumt und sauber sein.