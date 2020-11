Der mächtigste Mann an Joe Bidens Seite

"Witty“, also geistreich, nennt die New York Times ihn; Elizabeth Warren, progressives Aushängeschild der Demokraten, nennt ihn eine „superbe Wahl“: Joe Biden, der gewählte US-Präsident, hat seinen langjährigen Vertrauten Klain zum Stabschef gemacht – eine richtungsweisende Entscheidung.

Klain, mit dem Biden seit den 1980er-Jahren zusammenarbeitet, ist nicht nur ein gewiefter Rhetoriker, wie man in Twitter-Auseinandersetzungen mit Donald Trump und dessen Team nachlesen kann. Er ist auch Experte in Sachen Gesundheit. Während Barack Obamas zweiter Amtszeit war er im Weißen Haus zuständig für die Bekämpfung von Ebola, im Wahlkampf hat er sich auch in puncto Corona an Trump abgearbeitet. Ein Video, in dem er der Trump-Administration die Leviten liest, wurde millionenfach geklickt.