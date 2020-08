Ringen um EU-weite Asylpolitik: Wie Bürger mitreden können

Derzeit haben – wie bei Gesetzesinitiativen der EU-Kommission üblich – Organisationen, NGOs, Lobbygruppen und auch Bürger die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. Auf der Website „Ihre Meinung zählt“ können Interessierte bis 27. August Vorschläge oder Kritik posten, was bis Montagnachmittag rund 150 Menschen machten. Die EU-Kommission sichtet die Beiträge, fasst sie zusammen und erläutert später in einem Bericht, in welcher Weise sie im Gesetzesvorschlag berücksichtigt wurden – oder auch nicht.

Über die Umsetzung der Vorschläge, auch im Fall der Asyl- und Migrationsreform, entscheidet allerdings nicht die Kommission. Das letzte Wort haben die Mitgliedsstaaten selbst, und zwar in EU-Rat und Europäischem Parlament.