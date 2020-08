Siziliens Präsident: "Kein Migrant darf die Region mehr betreten"

Der Präsident der italienischen Region Sizilien, Nello Musumeci, bleibt im Streit mit der Regierung in Rom in Sachen Migration hart. So bekräftigte Musumeci am Montag seine Absicht, ab Dienstag alle Aufnahmezentren für Flüchtlinge in der Region und auf der Insel Lampedusa zu schließen.

"Wir hatten schon im März Alarm geschlagen, doch unsere Warnungen sind einfach ignoriert worden. Wir beanspruchen unser Recht, die Gesundheit der Sizilianer und der Millionen von Touristen zu verteidigen", sagte Musumeci bei einer Pressekonferenz. Kein Migrant dürfe die Region mehr betreten, durchreisen oder dort Station machen. Dies gelte auch für sämtliche kleine oder große Flüchtlingsschiffe, "einschließlich derer von Hilfsorganisationen".