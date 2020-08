Migranten-Hotspots: Rom und Sizilien im Streit

Zwischen Sizilien und der italienischen Regierung ist wegen der Migrationsproblematik ein heftiger Streit ausgebrochen. Laut dem Innenministerium in Rom ist ein Erlass des sizilianischen Präsidenten Nello Musumeci zur Schließung aller Hotspots und Flüchtlingseinrichtungen auf der Insel ungültig.

Der sizilianische Präsident verfüge nicht über die Kompetenzen, um die Flüchtlingseinrichtungen zu schließen, berichtete das Innenministerium in Rom am Sonntag. Musumeci hatte am Samstag die Schließung und die Räumung aller Hotspots auf Sizilien und Lampedusa bis Dienstag und die Verlegung aller Migranten auf das italienische Festland angekündigt.