Richtig oder Falsch? Internationale Reaktionen auf Nehammers Moskau-Reise

Ist es falsch, zu Wladimir Putin zu reisen und dem Kremlchef damit eine Möglichkeit zur Selbstinszenierung zu bieten? Oder ist es richtig, weil jede noch so kleine Chance genützt werden sollte, die Angriffe auf die Ukraine zu beenden?

Angesichts dieser heiklen Fragen halten sich die meisten Länder mit Kommentaren zum Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer am Montag in Moskau zurück – dem ersten Besuch eines EU-Regierungschefs seit Kriegsbeginn.

Begrüßt wird Nehammers Vermittlungsversuch in Deutschland. Man befürworte „jegliche diplomatischen Bemühungen, die darauf abzielen, ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine zu erreichen“ und die zu Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland führen könnten, sagte eine Sprecherin von Kanzler Olaf Scholz. Gefragt, ob dieser in absehbarer Zeit selbstr nach Moskau reisen werde, sagte sie: „In dieser Richtung sehe ich jetzt im Moment keinerlei Pläne.“